Dapi 1986 vegn ils 9 da matg mintgamai festivà il di da l’Europa en l’Uniun europeica. In bun di per dar in sguard sin chors da l’Engalterra, la Frantscha, da la Scandinavia ed anc da diversas ulteriuras regiuns da l’Europa. Sa chapescha en diversas linguas ed era en ils stils tipics per las differentas culturas e diversas furmaziuns. Uschia pudais per exempel tadlar la gruppa englaisa «The King’s Singers» – in sextet cun gronda tradiziun. Ubain il chor viril da l’Universitad da Helsinki cun bun 60 chantadurs. Quest chor è dachasa en la chapitala finlandaisa, chanta dentant svedais ed è vegnì fundà gia l’onn 1838 d’in scolast tudestg. Quels chors prendan vus sin in viadi musical tras l’Europa durant quest’emissiun.