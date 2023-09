La colliaziun cun la terra esser cun ils pes sin terra è in chavazzin connotà positiv. Insatgi ch’è cun ils pes sin terra è in carstgaun equilibrà, modest ed armonic. La terra dat stabilitad e sustegn – ella è numnadamain era il sulet element ch’ins sa propi tegnair enta maun. En la terra creschan dentant era tut noss legums, ils fritgs, las bellas fluras, plantas en gronds guauds ubain era il pastg che dat da magliar a bain inqual animal. Perquai è la terra pli probabel era quai element ch’è per nus il pli omnipreschent – la finala stain nus mintga di sin in toc terra cun in diameter da bun 12’700 kilometers ed ina paisa da bunamain 6 trilliardas tonnas; la culla dal mund.

Sa chapescha datti perquai era bleras chanzuns da «Noss chors» tar quest tema. Chanzuns da la fluriziun fin la racolta.