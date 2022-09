Franc tutga Armon Cantieni tar ils gronds cumponists ladins. Naschì a Winterthur ils 10 da settember 1907 sco figl da Robert Cantieni era cumponist. Suenter avair frequentà a Cuira il seminari da magisters ha el studegià clavazin a Paris (1926-27) e dal 1927 – 1935 als conservatoris da Turitg e Basilea. Davent il 1937 era el scolast da musica a la scola chantunala grischuna ed al seminari da magisters.

Sper sia lavur ha el er dirigì, sunà l'orgla e dà concerts da clavazin. Sia ovra è ordvart pulpida cun bleras chanzuns per l'instrucziun e per chors maschadads. El ha dentant era scrit ovras pli grondas per chor u er per orgla u clavazin sco per exempel «A la riva da l'En».

Avant 60 onns, ils 8 da settember 1962 è el mort en la vegliadetgna da be 55 onns.