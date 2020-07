La stad van blers en la muntogna a viandar e l'enviern sin pista. Sch'ins ha cuntanschì la tschima san ins esser losch e survegn sco remuneraziun in panorama ed in'atmosfera tut speziala. Per in curt mument pon ins sa sentir sco la regina u il retg dal mund. Da quell'atmosfera e quels sentiments chantan oz «Noss Chors».

Ils titels en l'emissiun Titel Interpret Cumponist Il mat de cuolm Chor viril Domat Lombriser, Eduard / Cadieli, Gion Sil cuolm Chor dil seminari da mussadras da Cuira Erni, Hans Si cuolm gl'atun Chor viril Alpina Flem Lombriser, Eduard / Sialm, Gion Battesta Cant muntagnard Chor cecilian da Tinizong Dosch, Hans / Schaniel, Florian La pizza Chor viril Surses Derungs, Gion Giusep / Cadotsch, Peder Un giovin da muntagna Quartet dubel romontsch dal seminari da scolasts Cuera Tradiziunal Nossa pizza (Vus muntagnas tant amadas) Cor viril Alpina Val Müstair Vonmoos, Nuot / Grass, Chasper Ans Alla patria Grischuna Chor viril Falera Stehle, Johann Gustav Eduard / Muoth, Giacun Hasper Resunaus davos la pezza Chor dalla scola da musica Tumliasca-Muntogna-Valrein Dolf, Tumasch / Fontana, Gian Piz Mitgel Chor Davos Fallung Muoth, Alvin / Lozza, Pader Alexander Igl nurser Chor masdo da Surmeir Broechin, Ernst / Steier, Claudio / Lozza, P.A. Sils cuolms beinmarvegl Chor viril Lumnezia Peterson-Berger, W. / Scherrer, Carli Piz Uter Vokalensemble Cantaurora Appenzeller, Peter / Rilke, Rainer Maria / Clalüna, Alfons Mia val Chor baselgia catolic Sagogn Dolf, Tumasch / Fontana, Gian Il mal dil cavrer Chor viril Laax Caduff, Armin / Cadieli, Gion Spel lag alpin Chor mischedau da Danis-Tavanasa Sialm, Giusep / Sialm, Gion Battesta La montanara Trientiner Bergsteigerchor T. Ortelli, L. Pigarelli