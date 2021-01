En sia pli enconuschenta poesia «Allas steilas» tschertga ina persuna suenter il senn da la vita e sa dumonda pertge ch'ins stoppia patir uschè fitg sin quest mund. Alfons Tuor ha sia vita entira patì da mals corporals e pliras giadas stuì laschar operar ses chalun. Quai è daventà in impurtant tema en las poesias d'Alfons Tuor. Dentant saja el malgrà ses viadis en l'exteriur era stà en il cor in Grischun che ha savens scrit da l'encreschadetgna. Il chantadur da Nossadunna vegn el numnà – 30 onns suenter sia mort – da sur canoni Carli Fry, il capobiograf d'Alfons Tuor. El ha cumpareglià il patir dal poet cun il patir dal cristifidaivel. Quai perquai che Alfons Tuor ha publitgà pliras chanzuns per gloria e laud a Nossadunna. Sin il giubileum da 150 onns dattan «Noss Chors» en l'emissiun dad oz bain inquala chanzun cun il text dal poet da Rabius.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Juhe, tgei legria Chor viril Ligia Grischa Erni, Hans / Tuor, Alfons Allas steilas Bündner Vokalensemble & Chor mischedau Suraua Sialm, Duri / Tuor, Alfons Il Sursilvan egl jester kontra.cant Bundi, Flavio / Tuor, Alfons Las paterlieras Chor da scolars Trun Casanova, Gion Balzer / Tuor, Alfons A Tgalavaina Chor viril Domat Von Grüneck, Georgius Schmid / Tuor, Alfons Il viandont (Jeu viageschel bein marvegl...) Chor mischedau Vrin Lombriser, Eduard / Tuor, Alfons Il schuldau moribund Chor viril da Rabius Mel. pop. / Möhrig, Ferdinand / Tuor, Alfons Agl emigront Vokalensemble inCantanti Dolf, Tumasch / Tuor, Alfons La cara Chor viril Grischun Turitg Arpagaus, Gion Luregn / Tuor, Alfons Als Rumantschs Chor masdà da Tarasp Dolf, Tumasch / Tuor, Alfons Il pastur sin l'alp Chor viril da Zignau Fassbänder, Peter / Tuor, Alfons Al cor da Jesus kontra.cant Bundi, Flavio / Tuor, Alfons Il schnec da Medel Chor viril Cant-Itu-Landa Glion Trad / Caduff, Armin / Tuor, Alfons Buns carstgauns Chor mischedau da Suraua Casanova, Gion Balzer / Killias-Cantieni, Rita L'affonza Chor viril da Sagogn Erni, Hans / Tuor, Alfons