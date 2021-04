Oz van «Noss Chors» sin in viadi atras l’entir Grischun. Els sa ferman en differents lieus. Saja quai cun far ina curta visita en Val Lumnezia e contemplar las scleridas dal sulegl, sa fermar en il «pign Sevgein» en Surselva, far in paus e baiver in punsch chaud sin mises a Cuira ubain cuntinuar il viadi en l’Engiadina e giudair la survista sin il «Piz Uter».

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST ONN Lai da Barnagn Chor viril da Riom-Parsonz-Cunter Derungs, Gion Giusep / Cadotsch, Peder 2000 Canzun da Mompé Cantoria Mompé-Medel Simonet, Claudio / Albin, Ottilia 1987 Igl Uvriu da Danis Chor Uvriu Danis-Tavanasa Caduff, Armin / Blumenthal, Giachen Pieder 2013 La cianzon de Val De Fascia Coro Enrosadira Canori, Luigi 2005 Nies vitg da Surrein Chor mischedau da Surrein Lombriser, Eduard / Deplazes, Gion 1999 Péz Terri (part 1 ord: Canzuns lumnezianas) Chor viril Lumnezia Derungs, Gion Antoni / Pelican, Barclamiu 2013 Our il Plan Tiral Rude da chant Engiadina Barblan, Otto / Lansel, Peider 1989 Surselva Chor mischedau da Schluein Tschuor, Giusep / Candinas, Luis 1989 In Ollanda fetsch viadi Cor masdò da Bever Chanzun populara / Dolf, Tumasch 1980 La baselgia viglia da Lantsch Chor viril Lantsch Broechin, Ernst / Lozza, Alexander 2014 Misteil Chor viril Surses Simeon, Gion Duno / Spegnas, Gion Not 2005 Adia mieus Schons Cor maschado Donat a danturn Klucker, Christian / Mani, Curo jun. 2001 Adieu a l'Engiadina Cor viril da Samedan Gaugler, Theodor / Bezzola, Andrea 1992 Sil 'Crest la Fuortga' Chor Romontsch dalla scola cantunala Cuera Derungs, Gion Antoni / Simeon, Pieder 1983 Ti pign Sevgein Chor mischedau da Sevgein Tschuor, Giusep / Cadieli, Gion 1990 Alla Lumnezia kontra.cant Bundi, Flavio / Tuor, Alfons 2013 Poschiavo mia Coro della Pro Grigioni Italiano Coira Crameri, Franco e Rosalia 2008 La bella la va al fosso Chor Svizzer da Giuvenils Traditional / Moretto, Vanni 2020 Piz Uter Vokalensemble Cantaurora Appenzeller, Peter / Rilke, Rainer Maria / Clalüna, Alfons 2008 Alvra-Gelgia Chor Davos Fallung Simeon, Gion Duno / Spegnas, Gion Not 2003 A Trun sut igl Ischi Chor viril Ligia Grischa Heim, Ignaz / Huonder, Gion Antoni 1988