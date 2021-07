Nursas, vatgas, vadels, chauras ed in u l’auter portg ed asen han fatg viadi sin las alps grischunas per passentar là lur stad. Cun els èn pasturs, signuns e gidanters ir per pertgirar ils animals e per far paintg e chaschiel. Oz chantan tranter auter il chor viril Lumnezia, il chor maschadà da Trin, il chor viril d’Andeer ed il chor maschadà da Surmeir dal temp sin las pastgiras.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET DIRIGENT CUMPONIST ONN Il pastur sin l'alp Chor viril da Zignau Placi Soliva Fassbänder, Peter / Tuor, Alfons 1963 A cuolm Chor mischedau da Schlans Pius Berther Conrad, Mattli / Dolf, Tumasch 1991 L'alp dormulenta Chor viril d'Alvra Hans-Peter Tschannen Augustin, Andreia / Uffer, Giatgen 1988 Si tiels cuolms Chor mischedau da Pitasch Marcellina Casanova Gaudenz, Risch / Fontana, Gian 1988 La canzun digl vigl tgavrer Cor viril d'Andeer Anita Hugentobler-Candrian e Pauline Bakkum-Sol Dolf, Benedetg / Loringett, Steafan 2001 La sera si l'alp Chors Reuni Adula ed Andeer Luzius Hassler Dolf, Benedetg / Da Plazza, Gian 1985 Il pastur egl orcan Chor da concert Grischun Alvin Muoth Muoth, Alvin / Nay, Sep Mudest 1995 Igl paster pitschen Chor viril Surses Luzius Hassler Derungs, Gion Antoni / Netzer, Giovanni 2006 Mei ora sin la prada Chor d'affons las Vuschettas da Trin e contuorn Martin Mathiuet Erni, Hans 1990 Il pign pastur tuatschin Chor mischedau da Sedrun Norbert Vinzens Brantschen, Gregor / Durschei, Giusep 1993 Il leger viandant Chor viril Rumantsch Berna Luzi Bergamin Bergamin, Luzi / Augustin, A. / Bezzola, Andrea 1974 Canzun dil signun Chor viril Lumnezia Retus Giger Lombriser, Eduard / Sialm, Gion Battesta 2018 La spusa dil pastur Chor mischedau Trin Wilhelm Cadisch e Mario Candrian Erni, Hans / Camathias, Flurin 1969 Sin l'alp (Sin l'alp ch'ei cargada) Chor Romontsch dalla scola cantunala Cuera Franz Schmid Decker, Wilhelm / Camathias, Flurin 1955 Aint in alp Scolars Ardez Ludwig Morell Popular 1969 Pastiras flurentas chor da scolaras e scolars da Sumvitg Franz Monn Lombriser, Eduard / Giger, Conradin 1991 Saleid allas alps Chor viril ad hoc Festival chanzun rumantscha Christoph Cajöri Peterelli, Rico / Steier, Andreia 2019 Igl nurser Chor masdo da Surmeir Claudio Steier Broechin, Ernst / Steier, Claudio / Lozza, P.A. 1987 La Pasturetta Chor viril Surses Curò Mani Schubert, Franz / Goldoni, Carlo / Cadotsch, Peder 1986 Cant muntagnard Chor cecilian da Tinizong Corsin Caglia Dosch, Hans / Schaniel, Florian 2014 Il mat de cuolm Chor viril Domat Gion Andreia Cadruvi Lombriser, Eduard / Cadieli, Gion 1979