Il di dals amants è arriva e passà. Temp per ina buna tschaina cun il partenari. Temp per fluras, tschigulatta e cors. Ma oravant tut temp da prender peda in per l’auter ed engraziar per tut il bun ch’il amant fa per ins. «Noss Chors» han per quai temp exact las endretgas chanzuns ch’els presentan oz.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Questa sera vom jou buc a durmir Vokalensemble inCantanti Dolf, Tumasch / Fontana, Gian Alla mia matta Chor viril Surses Derungs, Gion Giusep (1932) / Thöni, Gion Peder Il di da nozzas Chor viril Lumnezia Söderman, J.A. / Scherrer, Carli La giardinera Vokalensemble-Schams-Heinzenberg-Domleschg Tradiziunal / Zanetti, Oreste La davosa steila Cantus firmus Surselva Scherrer, Carli / Derungs, Gion Luregn Du fragsch mi, wär i bi Chor Svizzer da Giuvenils Stucki, Heidi / Brütsch, Peter / Fink, Nicolas Ma marusa Chor mischedau Romontsch Rezia Cuera Vonmoos, Nuot / Barblan, Gudench Ti sas gie... Chor viril da Mustér Janacek, Leos / Camartin, Simon Schöni Rösli Chor da giuvenils Grischun Popular / arr. Derungs, Gion Antoni Tumasch da la pasch Cor da baselgia Müstair Chanzun populara / Janett, Jachen La sfranzinella Cor masda da Scuol Cantieni, Robert / Rauch, Men / Chanzun populara Meis Jon Seminari Da Mussadras Cuera Cantieni, Robert / Peterelli, Rico Quaterfegl Chor mischedau dalla Surselva Simonet, Claudio / Albin, Ottilia Amur fortünada Cor masdà da Strada-Martina Cantieni, Robert / Cloetta, Gian Gianett L'amour de moi Chors da giuvenils dall'academia da musica Basilea Tradiziunal Di gie, o di po gie Chor mischedau da Danis-Tavanasa Kälin, Pierre / Dietrich, Gion Mal d'amur Capella Vocale Derungs, Gion Antoni / Peer, Andri Tgei fortuna ei la mia Chor viril Laax Aeschbacher, Walther Suns e tuns dil cor Chor Uvriu Danis-Tavanasa Lanicca, Hans / Darms, Flurin Chanzun d'amur Coro masdo da Zuoz von Knorr, Ernst-Lothar / Klainguti, Göri La formicuccia ed il grillo Kammerchor Chur Zanetti, Oreste Mintga sera Chor dils Larischs Dolf, Tumasch / Fontana, Gian Dus egls carins Chor mischedau da Schlans Mozart, Wolfgang Amadeus / Scherrer, Carli Amicezia Chor mischedau da Sevgein Ehrensperger, J. / Muoth, Alvin / Durschei, Victor Stai bein, ti cara Chor viril da Trun Cowan, Marie / Buchold, Heinz / Decurtins, Albert Viva la fera Chor mischedau da Ruschein Tradiziunal / Zanetti, Oreste O che bel Chor masdo da Stierva Canzun populara (taliana) / Lappert, Peter