Avant 20 onns è Gion Duno Simeon morts. «Noss Chors» as regorda dal cumponist e dirigent e preschenta chanzuns ord la plima dal renumà Surmiran.

Oz ans regurdain nus d’in grond chantadur, dirigent ed oravant tut cumponist surmiran: Gion Duno Simeon, naschì ils 30 d’avust 1906 e morts ils 26 da november 2000. El n’ha betg mo cumponì radund 150 chanzuns e dirigì differents chors. El è medemamain era stà in grond cumbattant per la lingua rumantscha – en spezial per il surmiran. Vus pudais tadlar tuns originals da Gion Duno Simeon ord l’archiv da RTR, accumpagnà da sias cumposiziuns.