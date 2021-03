Bleras rumantschas e blers grischuns bandunan lur patria. Saja quai pervia la scolaziun, la lavur, l’amur ubain be per far vacanzas. Sin lur viadis èn els savens era accumpagnads da l’encreschadetgna. Perquai è quai tema era adina puspè da chattar tar la musica rumantscha. In pign toc patria han ils grischuns dal cor chatta en chors rumantschs da la bassa. En l’emissiun dad oz vulain perquai tadlar registraziuns da chors rumantschs e grischuns da Turitg, Berna, Lucerna, Son Gagl e Zug.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Il mund Chor viril rumantsch Lucerna Alig, Emil / Candinas, Theo Vea, primaveira Chor viril Ils emigrants Muoth, Alvin / Cadotsch, Peder Serenada Chor viril Grischun Turitg Derungs, Gion Giusep / Cadotsch, Peder Melodias dalla saira Chor Bündner-Verein St. Gallen Cantieni, Armon / Cantieni, Armon Adieu a l'Engiadina Chor viril Rumantsch Berna Gaugler, Theodor / Bezzola, Andrea Amur, amur Chor Viril Grischun Zug Muoth, Alvin / Peder, Barclamiu Notg desiderada Chor mischedau Grischun Turitg Cantieni, Armon / Loza, Duri La dumang Chor Bündner-Verein St. Gallen Derungs, Gion Antoni / Cadotsch, Peder Il leger viandant Chor viril Rumantsch Berna Bergamin, Luzi / Augustin, A. / Bezzola, Andrea Comiau Chor Viril Grischun Zug Tradiziunal / Dolf, Tumasch Spel lag Chor viril rumantsch Lucerna Derungs, Gion Antoni / Cadieli, Gion Regurdientschas Chor viril Ils emigrants Lombriser, Eduard / Capeder, Dumeni Igl sains dalla seira Chor viril Rumantsch Berna Muoth, Alvin / Cadotsch, Peder D'ingionder Chor mischedau Grischun Turitg Janett, Jachen / Famos, Luisa Mai emblida Chor Bündner-Verein St. Gallen Maissen, Giusep / Deplazes, Gion Contas gadas Chor viril Grischun Turitg Casanova, Gion Balzer / Deplazes, Gion Saira Chor Viril Grischun Zug Töndury, Emil / Bardola, Cristoffel Cu jeu varghel Chor viril rumantsch Lucerna Derungs, Gion Giusep (1905) / Fontana, Gian Il retuorn Chor viril Ils emigrants Lombriser, Eduard / Cadotsch, Peder Igls dudesch brigants Chor viril Grischun da Turitg Alig, Emil / Cadotsch, Peder Lod agl cant Chor viril Rumantsch Berna Bergamin, Luzi / Thöni, Gion Peder Vitg e val fan serasontga Chor mischedau Grischun da Turitg melodia populara / Arpagaus, Remo / Fry, Carli