Verdas frastgas, rosascastgas,

La lodola egl azur,

E siu frestg cantar dedesta

En miu cor in dulsch sinzur.

Primavera, che svaneschas

Aschi spert sco giuvn 'amur,

Datas lieunga, datas viarva

Al pli petschen cantadur.

Verdas frastgas, rosas castgas,

E la pezza en ardur;

Bein fitadas se splenghegian

Loschas fluras en splendur.

Primavera ch' ei a strada,

Primavera cun ses duns,

Carmelescha e giavina

Ord la gula las canzuns.

Verdas frastgas, rosas castgas,

La lodola egl azur,

Ei siu cant cul miu s' unescha

En accords cun plein vigur.

Primavera spert svanescha,

Cantadurs sche lein cantar,

Aschi ditg sco flurs verdegian

Ed in cor sa carezar.

On mulin la resgia.

(Giachen Mihel Nay)