In decenni atgnas producziuns da chors 2010 fin 2019

Era tranter l’onn 2010 e 2019 avain nus dad RTR fatg producziuns e registraziuns da chors per l’entir Grischun. Saja quai durant concerts, festas u era per in disc cumpact. Insaquantas da quellas chanzuns n’èn anc mai vegnidas emessas – fin en quest’emissiun da «Noss Chors».

RTR Noss Chors 19:00