Las chanzuns en l’emissiun dad oz èn blau-alv-cotschnas. «Noss Chors» fan in viadi tar noss vischins en Frantscha.

Tar Frantscha vegn forsa sco emprim endament baguettes, chaschiel, vin cotschen ubain la Tour Eiffel. Però era la musica ed il chant franzos fan gust ed impressiun. Perquai chantan «Noss Chors» en l’emissiun dad oz mo franzos. Per exempel chanta il chor svizzer da giuvenils «A toi mon père» ubain il chor da chombra da l’universitad da Friburg «Amour des Mères». Cun quellas ed anc bleras autras chanzuns pudais far tar vus en stiva in viadi tras la Frantscha.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST ONN Ce moys de may Chor Romontsch dalla scola cantunala Cuera Jannequin, Clément 2001 L'amour triomphe Choeur mixte L'Alouette de Bursins Gluck, Christph Willibald 1989 Il est bel et bon Vokalensemble inCantanti Passereau, Pierre 2012 Nouthra Dona di Maortsè L'Accroche-Choeur Fribourg Bovet, Joseph 2001 Ai-na-na Ensemble vocal de la Schola de Sion Daetwyler, Jean / Theytaz, Aloys 2019 La marche des petits oignons Chor mischedau da Suraua Bovet, Joseph / Bovet, Joseph 2003 Le soir a la montagne Chor viril Ligia Grischa tradiziunal / Michelangeli, Arturo Benedetti 2015 Dieu! Qu'il la fait bon regarder Cantus firmus Surselva Debussy, Claude / d'Orléans, Charles 2002 Il est un vieux pommier Chor viril Cant-Itu-Landa Glion Bovet, Joseph / tradiziunal 2003 Chant des oiséaux Vokalensemble Cantaurora Appenzeller, Peter / de Troyes, Christien 2008 Te ché la bénchion Chor Svizzer da Giuvenils Moret, Oscar / Brodard, Francis 2020 Yver, vous n'estes qu'un villain Cantus firmus Surselva Debussy, Claude / d'Orléans, Charles 2002 Chant d'amour Choeur des Armaillis de la Gruyère Janacek, Leos / Voirol, E. 1996 Seigneur, je vous en prie Vokalensemble inCantanti Poulec, Francis 2012 À toi mon père Chor Svizzer da Giuvenils Torche, Charly 2020 Tant vous aime Ensemble cantus firmus surselva Mermoud, Robert 2013 Psaume Las vouschs dalla Gelgia Fraysse, Claude René 2004 Tout au long du Doubs Choeur Le Madrigal Le Landeron Girod, V. / Blondel, L. 2006 Te voici, vigneron Chor facultativ dil seminari da scolasts da Cuira Boller, Carlo / Budry, Maurice 2002 Chante en mon coeur Choeur des XVI Kaelin, Pierre 2005 Pays, Terre ardente Edmonton Swiss Men's Choir Zermatten, Maurice 2005 Belle, qui tiens ma vie Chor mischedau Laax Arbeau, Thoinot 2017 Colin et Mariette Chor Svizzer da Giuvenils Kaelin, Pierre / Ruffieux, Fernand 2020 Vas-y Jeannot Coro Calicantus Antognini, Ivo 2014 Amour des Mères Choeur de Chambre de l'Université de Fribourg Bovet, Joseph / Cruveiller, M. 1992 Hymne à la nuit Chor mischedau Sumvitg/Cumpadials/Rabius Rameau, Jean-Philippe 2011