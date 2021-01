Oz derasan «Noss Chors» atmosfera d’enviern. Chanzuns per tadlar avant il fieu cun ina bun cupin té. Differents chors dattan chanzuns che tractan da la naiv sco per exempel las vouschs dalla Gelgia cun «Ei neiva ina neiv». Auters, sco il maschadà da Surmeir dechantan las activitads d’enviern cun «Legra schlittada». Era dus chors internaziunalas contribueschan lur chanzuns per l’enviern. Numnadamain il chor russ Academy of Choral Singing Moscow ed il Kammarkören Stockholm da la Svezia.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Speranza Chor viril-baselgia da Savognin Derungs, Gion Giusep / Cadotsch, Peder Gl'unviern ei cheu Chor Uvriu Danis-Tavanasa Scherrer, Carli / Cadieli, Gion Ils trais paslers Vokalensemble Cantaurora Appenzeller, Peter / Morgenstern, Christian Ei neiva ina neiv Las vouschs dalla Gelgia Bertogg, Conrad / Spescha, Hendri La neiv vign Chor d'affons da Trun Simeon, Urs / ord la Fibla Valser da Domat La Compagnia Rossini Tradiziunal / arr. Caduff, Armin Il pégn Chor viril Lumnezia Derungs, Gion Antoni / Deplazes, Lothar Igl unviern Chor viril da Rabius Schnoz, Leo / Nay, Giachen Michel Es hed es Schneeli gschnijed Kammerchor Chur Chanzun populara da Tavau Neiva, mo neiva Chor viril Ligia Grischa Zentner, Johannes / Fontana, Gian Inviern Rude da chant Engiadina Derungs, Gion Antoni / Murk, Tista Legra schlittada Chor masdo da Surmeir Broechin, Ernst / Steier, Claudio / Uffer, Giatgen Neiv Chor d'affons da Mustér Tschuor, Giusep / Cadieli, Gion Unviern kontra.cant Bundi, Flavio / Maissen, Michel L pop de nef Il Pentagramma, Scola de Musega de Fascia e Fiem Defrancesco, Ilario Tras la neiv Chor Svizzer da Giuvenils Casanova, Gion A. / Spescha, Arnold Ei fa sera Chor mischedau da Suraua Casanova, Gion Balzer / Killias-Cantieni, Rita La pendiculara Chor mischedau da Sedrun Lombriser, Eduard / Durschei, Victor L'inviern Cor Proget 2000 Roth-Dalbert, Anny / Rauch, Men / Planta, Armon Ajo, co chi boffa Cor mixt da Samedan Melodia populara / Cantieni, Robert La naivetta Cor da scolars da Sent e Seminaristas Riesbach (ZH) Derungs, Gion Antoni / Rauch, Men Yver, vous n'estes qu'un villain Kammarkören Stockholm Debussy, Claude Neige blanche Moscow Academy of Choral Singing Tradiziunal Al pei dil glatscher chor da scolaras e scolars da Sumvitg Lombriser, Eduard / Giger, Conradin Saira alpina Chor da giuvenils Grischun Cantieni, Armon