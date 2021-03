Vegnir ord letg baud la damaun anc avant la levada dal sulegl n’è betg per mintgin. Il cotschen da la damaun è dentant adina puspè in spectacul che vala la paina da vesair.

Il cotschen da la damaun – l’aurora – è in spectacul da la natira ch’ins po observar curt avant la levada dal sulegl. «Cotschen da la damaun fa puz e paltaun» di in proverbi. Sch’il tschiel traglischa en diversas colurs è quai dentant emblidà per in mument. Perquai dechantan «Noss Chors» oz l’aurora e la damaun marvegl.