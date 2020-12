Il temp d’advent duess esser in temp da ruaus e reflexiun, il temp da preparaziun per Nadal. «Noss Chors» chantan oz per vus insaquantas chanzuns da Nadal per stgaffir in’atmosfera ruassaivla e paschaivla. Emblidai per quell’ura tut ils regals n’anc betg cumprads e las decoraziuns n’anc betg plazzadas. Giudai e ruassai.

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Od' ils anguels a chantar Cor da baselgia Müstair Mendelssohn, Felix O stalla ventireivla Chor d'affons da Laax & instrumentalists Tradiziunal / Casanova, Gion Balzer Il clam da l'ura Chor maschado d'Andeer Dolf, Tumasch Susani Ensemble cantus firmus surselva Tradiziunal / Derungs, Gion Antoni / Cadruvi, Gieri Algrezcha granda Chor da Goita (ad hoc) Schmidlin, J. / Cloetta, Gian Gianett Es wird schon gleich dunkel DRS-Advents-Singers (dunnas) Tradiziunal / Cajöri, Christoph Shchedryk Chor viril Lumnezia Leontovych, Mykola Ave Maria Cor Sasslong arr. Albert Insam / Fritz Senoner D'onn vegl sera Vokalensemble inCantanti Dolf, Tumasch / Fontana, Gian Anc chest onn... Chor masdo da Surmeir Canzun populara / Derungs, Gion Giusep Maria durch ein Dornwald ging Chor da concert Grischun Tradiziunal La steila da Nadal Chor d'affons Lumnezia Burkhard, Paul La steila cumpara Chor d'affons dalla vischnaunca da Sumvitg & Clamür Tradiziunal / Camathias, Flurin Cantate Domino Ensemble deCanto Farnell, Laura Hiatz kimmb a wunderbare Zeit Katschtaler Quartet Siemi da Nadal Chor d'affons da Trun Nay, Alexi / Hobi, Marcus / Muoth, Giacun Hasper Il plü bel nom amabel Cor masdà da Lavin Tradiziunal Schlarigna Tollite hostias Chor mischedau da Surrein Saint-Saëns, Camille Ríu Ríu Chor viril Laax Tradiziunal / McGlynn, Michael Pie Jesu Ils Grischs Webber, Andrew Lloyd / Leavitt, John Feglia Zion Chor Romontsch dalla scola cantunala Cuera Melodia populara / Vinzens, Alfons Miorita Dobrogeana Ensemble Niculitel-Tulcea Il creatur da la glüm Cor masdà da Strada-Martina Haydn, Josef / Guidon, Otto