Zitga, maila u tirc – l’atun è era il temp da racolta. In temp che dat blera lavur en curtin e sin ils ers. Cun musica da Noss Chors va la racolta gist in pau pli simpla.

En l’emissiun dad oz chantan Noss Chors da l’atun ed en spezial da la racolta. Chanzuns che duajan far la lavur in pau pli simpla ubain accumpagnar la festa suenter la racolta gartegiada. Per quai intent chantan tranter auter il chor viril Trun «Scuder scudein nus» ed il chor viril da Lantsch «Taimp da raccolta».