Sche uffants e giuvenils chantan è quai insatge tut aparti. En quest'emissiun dattan vuschs giuvnas dal Grischun, da la Svizra ed er d'auters pajas insaquantas chanzuns en differentas linguas. Chanzuns rumantschas sco per exempel «Allas Steilas», la franzosa «Prière de Veronique» u per ollandais «Komt vrieden in het ronde».

Ils titels en l'emissiun Titel Interpret Cumponist Stets i Trure mues i lebe Chor Picant Ruprecht, Ernst / Traditional Simeliberg Chor da giuventetgna N.U.S Tradiziunal (Bern) / arr. Munzinger, Karl / Killias, Sandra Allas steilas Chor da giuvenils Grischun Dolf, Tumasch / Tuor, Alfons Nossa brüna Cor da scolars da Zuoz Champell, Peider / Vonmoos, Jon Plant Vokalensemble inCantanti Dolf, Tumasch / Mani, Schamun Bellezza mia cara Chor da giuvenils Surselva Tradiziunal / arr. Zahner, Bruno S'Grüchtli Jugendchor Flühli-Sörenberg Bieri, Ruedi Prière de Veronique Schweizer Jugendchor Kaelin, Pierre Ad ussa sted bagn Scola da musica Tumliasca-Muntogna-Valrein Dolf, Tumasch / Fontana, Gian In de lente is mijn liefe gekomen Chor da giuvenils Clari Cantus Belgia Dieltiens, Lode Komt vrieden in het ronde Chor da giuvenils da l'Ollanda Tradiziunal / Strohbach, S. Nigra Sum Jugendchor Zürich Casals, Pablo L' Hom Strom Cor d'uffants da Scuol Rauch, Men Locus iste Choer des jeunes de Lausanne & Chor da giuvenils grischun Bruckner, Anton Der fröhliche Wanderer Jugendchor Davos Möller, Wilhelm O neu bi matg Chor d'affons las Vuschettas da Trin e contuorn Mozart, Wolfgang Amadeus Te voici, vigneron Chor facultativ dil seminari da scolasts da Cuira Boller, Carlo / Budry, Maurice