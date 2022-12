Cun lur emprema chanzun vulan ILS DUS DA NUS mussar ch'i na san betg be dir tuppadads, ma er chantar tuppadads.

02:29 video APOLLO 11 Or da RTR Social dals 13.12.2022. laschar ir. Durada: 2 minutas 29 Secundas.

Al cumenzament èsi stà be in’idea da vinars e betg in plan concret, di Marcus Petendi, er enconuschent sco «Calandaboi», davart l’emprima chanzun dad ILS DUS DA NUS. Ensemen cun Elias Tsoutsaios ha il musicist e producent engiadinais registrà l’episoda 30 da lur podcast ILS DUS DA NUS, ed a chaschun da quai hai dà ina chanzun. In rap cun il titel «Apollo 11».

Legenda: ILS DUS DA NUS Marcus Petendi ed Elias Tsoutsaios RTR, Dominik Hardegger

Sche tut quels uffants ozendi san far rap cun lur computer, savain er nus far quai

I na saja ozendi betg uschè grev da registrar musica ed i dettia avunda musica nauscha, agiunta Elias Tsoutsaios. Plinavant na duai il podcast quest onn betg finir senza in punct culminant, uschia che l’occasiun era perfecta.

Ina schlepparada

«Apollo 11» è ina schlepparada en tuttas direcziuns che na piglia sasezza betg memia seriusa. Audituras ed auditurs attents chattan en il text viz e parolas envers auters idioms, envers in visavi virtual ma era envers ils protagonists.

I na dat anc nagin bun rap vallader

A moda stravagada giogan ILS DUS DA NUS er cun tematicas sco il luf u tschertas isanzas indigenas, quai dentant cun ina buna presa umur.

Per tgi che vul chantar cun «Apollo» datti qua anc ils pleds:

Il text dad «Apollo 11»