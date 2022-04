La Brass Band Emmental è vegnida fundada il 1993 cun la finamira da porscher a musicantas e musicants passiunads in pussaivladad da sa sviluppar e perfecziunar. Actualmain ha ella 31 commembras e commembers, dirigent è Jan Müller.



Durant ils ultims onns hai dà in per success e puncts culminants: Dal 2017 fin 2019 per exempel las plazzas da podest al campiunadi svizzer da brass, ed il 2018 schizunt il titel da campiun en la categoria elita, la segund auta en Svizra.