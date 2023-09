L'album duai porscher insatge per mintga luna e situaziun, di Michael von der Heide. Per exempel haja el udì che sia chanzun «Träne im Wind» haja gia dà confiert ad in u l'auter auditur ed auditura. Che l'album ha num «Nocuturne» n'è betg ina casualitad. Savens inspireschia la notg el da scriver chanzuns. Insumma porschia la notg dapli ch'il di, di il chantadur da 51 onns.

Chanzuns en pliras linguas

Las 14 chanzuns èn scrittas e chantadas tranter auter per tudestg, franzos ed englais. Per franzos giaja dentant il meglier d’exprimer ses patratgs e sentiments. Era per rumantsch hai el passà dà ina chanzun. Numnadamain «Lungatg sans frontière» cun il musicist sursilvan Mario Pacchioli. Era sch'i na saja il mument betg planisà ina nova chanzun rumantscha, possia el imaginar da collavurar in di cun sia collega Corin Curschellas.

1 / 2 Legenda: Il nov album «Nocturne» da Michael von der Heide RTR 2 / 2 Legenda: Il chantadur è stà sin visita tar RTR RTR

Schlagher, ma era house

Cun in'autra collega, Eve Gallagher, chanta el «Hole in my heart». Il spezial: Michael von der Heide ha emprendì d'enconuscher Gallagher tar ina sepultura d'ina collega communabla. La chantadura britannica ha lura encuraschà el d'experimentar cun il stil da musica house.

Insumma ha il musicist oriund dad Amden el chantun Son Gagl bleras ideas per projects futurs. Memia blers per pudair realisar tuts. Ma il mument è el fatschentà cun promover ses nov album. Tranter auter concertescha el ils 6 d'october al «Mundartfestival» ad Arosa.