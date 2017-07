Passa 600 persunas al Guardaval Sounds cun Sina

La chantadura vallesana ha intgantà ils numerus giasts da la setavla ediziun dal festival sur Madulain, enturn la Tur da Guardaval.

Durant bun 90 minutas ha Sina ed ina band reducida chantà sut tschiel avert e procurà per in’atmosfera fitg famigliara. Unicamain il palc per ils musicists è in’infrastructura fixa, ils visitaders èn plazzads per terra sin la costa fin si sut la miraglia da la Tur Guardaval.

Aria fina en Engiadina

La chantadura Sina sez n’haja betg difficultads cun l’aria fina sin bun 1750 meters sur mar. Ella saja disada cun l’autezza. Auter saja stà da tschivlar. Ch’ella haja gì fadia da tschivlar ina melodia. Probablamain haja be mancà insatge da baiver, ha declerà la dunna da 51 onns en ses tipic dialect vallesan.