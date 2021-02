Phil Collins, chantadur, cumponist, producent ed actur è naschì ils 30 da schaner dal 1951 a Londra. Sia carriera da musicist ha cumenza sco battarist da la band Genesis che ha procura ils onns 70 ed 80 per tuns innovativs en la scena da musica.

Phil Collins surpiglia il microfon

Cura che Collins è daventa chantadur da Genesis èn els mida lur stil ed han furnì fin dal 1991 pli e pli success commerzials sco «Follow You Follow Me», «Invisible Touch» ubain «I can’t Dance». A partir dal 1981 ha Collins fatg er ses agens discs sco «Face Value», «You Can’t Hurry Love», «Hello, I Must Be Going!» e «No Jacket Required», tuts gronds success e nr. 1 en bleras paradas sin tut il mund.

Success e depressiun

Fin oz ha Collins vendì sur 250 milliuns portatuns, fatg films e scrit cudeschs, però malgrà tut il success ha el er gì temps difficils cun problems d’alcohol e da sanadad, depressiuns e divorzis. Actualmain è la musica per el be in tema lateral.