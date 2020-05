Musicistas sa preschentan sco acturas, sportists emprovan da chantar – ed acturs fan ina carriera da musica. Quai po er ir mal, per exempel cura che Don Johnson ha fatg in disc il 1986. I dat però er acturas che han success e vegnan respectadas da lur collegas. Ina da quellas è il star da Hollywood Scarlett Johansson. Il 2009 ha ella fatg cun il chantautur Pete Yorn il fitg bel disc «Break Up», e mussa sias qualitads da chantadura ed interpreta:

Musica è er ina passiun da Jeff Bridges, enconuschent pervi da sias rollas en films sco «True Grit» e «The Big Lebowski». Il 2011 ha el fatg cun il producent T-Bone Burnett in disc en stil da country che ha survegnì blera attenziun e che è schizunt vegnì en las paradas da hits.

Johnny Depp enconuschan ins surtut per sia rolla dal chapitani Jack Sparrow en ils films da «Pirates of the Caribbean». El è però er in rocker, ha sunà cun Oasis, Tom Petty e Jeff Beck - ed è sin il palc cun la band «Hollywood Vampires» cun Alice Cooper e Joe Perry, cun ils quals el ha registrà dus discs.

Er l’actur Hugh Laurie, enconuschent da la seria «Dr. House», è in grond amatur da musica, da blues e jazz. Sche el fa musica è quai zunt original. Ses discs «Let Them Talk» dal 2011 e «Didn’t It Rain» dal 2013 èn stads en ils top trais da diversas paradas da hits, discs cun bellas represas da tocs vegls da Robert Johnson fin Muddy Waters.