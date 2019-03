Il 2002 han els chantà per l’emprima giada, ils dus chantadurs e musicants da la Val Müstair. «Ils Jauers» han registrà il 2003 lur emprim disc «Grazcha», e quel ha chattà spert in public fidel. In onn pli tard segua «Il tattoo», il 2007 il disc dubel «Ün püschel rösas», per il 10avel dal duo «Viva ta vita» il 2012 – e lur disc nov porta il titel «Il temp quel passa». Pelvaira, il temp passa, ed Arno ed Aldo pon guardar sin blers onns cun concerts, viadis e bels inscunters.

«Chantar fa bain al cour»

Chant e musica èn per els impurtant ed er il fatg ch’els pon procurar uschia per bler plaschair tar lur public. E quel giavischa er savens las chanzuns dals «Jauers» en las gratulaziuns dal Radio Rumantsch ed in pèr èn daventadas hits e semperverds.

Patria, amur ed amicizia

Il stil da far musica dals «Jauers» è restà pli u mains il medem durant ils ultims onns, quai che vegn er stimà da lur public. Els chantan savens e gugent da lur patria, la Val Müstair, d’amur ed amicizia e cler – er da chatscha e natira e quai plascha a lur audituras ed auditurs.

Discografia:

Grazcha 2003

Il tattoo 2004

Ün püschel rösas 2007 (disc dubel)

Viva ta vita 2012

Il temp quel passa 2018