In inscunter dals musicants da la famiglia Oswald, il 1972 a Müstair

La famiglia Oswald da la Val Müstair è ina cun musicants da vaglia. Sin ina fotografia dal 1972 che mussa in inscunter en la chasa da scola a Müstair èn 16 musicants cun clarinettas, trumbettas, accordeons e cuntrabass – e quai è be ina part da la famiglia, tranter auter cun Jon Batista, Clotin, Otto, Fredy, Robert, Mathias, Barba Franz, Barba Tonin, Barba Michel ed er Balthasar, numnà Sarin Oswald (davosvart a dretga cun in cuntrabass).

Sarin Oswald, cumponist e musicant

El ha vivì dal 1902 fin il 1989, è stà in fervent musicant che sunava blers instruments en societads da musica e cur ch’el ha bandunà la Val Müstair per ir a star a Cuira ha el er dirigì diversas musica, quellas da Tamins, Igis-Landquart, Flem e Maladers. El ha er fatg musica populara ed ha cumponì blers tocs. Enconuschents èn surtut la marsch «Salüds a Müstair», «A Brenta voll Milch» ubain «Ludwig's Geburtstag». La passiun per la musica ha el dà vinavant a ses figls Sigi, Josef, Ludwig, Walter, Alois e René ed er els han fatg musica populara cun lur atgnas chapellas – e René è daventà musicist da professiun.

Legenda: In disc da musica populara cun Sarin Oswald e ses figls. RTR