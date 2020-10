John Lennon, il cumponist e musicist incumparabel ed activist per la pasch

John Winston Ono Lennon è naschì ils 9 d’october 1940 a Liverpool. Ils emprims onns da sia uffanza èn stads difficils e savens turbulents. A la fin ha el passentà ina part da quella tar ina onda.

Gia da giuven ha el però il giavisch da daventar musicist. Cun 16 onns ha el sia atgna band, ils «Quarrymen» che faschevan musica da skiffle, populara quels onns. Pli tard daventan er Paul McCartney e George Harrison commembers da la gruppa – e dal 1960 naschan da questa ils Beatles.

Legenda: John, il Beatle, l'onn 1964 Keystone

Il 1962 cumpara lur emprima single «Love Me Do» e gia cun quella s’annunzia insatge pli grond. I seguan in success enorm durant ils proxims 10 onns e la «Beatlemania», ina euforia sin tut il mund.

La fin dals Beatles e nov cumenzament

Il success ha però er sias varts negativas, dispitas e cuntraversas – e dal 1970 èsi gia a fin cun ils Beatles. Surtut Paul e John restan però activs e cuntinueschan ad avair success. Tar John Lennon èn quai savens chanzuns engaschadas per in meglier mund, ch’el chanta er ensemble cun sia partenaria Yoko One. El ha hits mundials sco «Give Peace A Chance», «Imagine», «Happy XMas (War Is Over)» – e balladas sensiblas sco «Jealous Guy» e «Woman».

Legenda: Yoko e John davant il Dakota Building La vegn el assasina ils 8 da december 1980 Keystone

John Lennon vegn assassinà a Ney York

Ils 8 da december 1980 capita in murdraretsch che consternescha tut il mund. John Lennon vegn schluppettà da Mark Chapman avant ses domicil, il Dakota Building a New York. Cun el mora in idol da hippies, in che ha cumbattì per in meglier mund e dapli pasch.