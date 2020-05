Legenda: Stevie Wonder Durant ils onns 70 sin il palc Keystone

Stevland Hardaway Judkins è naschì ils 13 da matg 1950 en ils Stadis Unids, e pervi d’ina retinopatia è el tschorv dapi sia uffanza. Però gia da pitschen ha el mussà ses talent musical e cun 9 onns è el vegnì scuvert dal label da Motown.

Little Stevie Wonder, il pitschen star da soul ed r’n’b

El ha fatg carriera sco «Little Stevie Wonder» ed ha fascinà il public cun sias chanzuns. El è lura daventa in dals musicists, cumponists e producents ils pli impurtants ed innovativs da la musica da pop, soul, funk che tuts enconuschan ozendi cun ses num d’artist Stevie Wonder. Dapi il 1962 ha el registrà 23 discs da studio, vendì sur 100 milliuns da quels e survegnì 25 Grammys.

Ils gronds hits da Stevie Wonder

Gia cun 13 onns ha el ses emprim hit cun la chanzun «Fingertips», i seguan lura blers auters sco: «I was made to love her», «For once in my Life», «Superstition», «Sir Duke», «Master Blaster» e «I Just Called to Say I Love You». Er suenter sia lunga carriera, bleras collavuraziuns e gronds success è el anc adina tar la chasa discografica da Motown.