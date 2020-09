El ha divertì cun ses films e sias chanzuns: «Kalkutta liegt am Ganges», «In der Schweiz» ed er cun «Allegra, Allegra» e «Dorma bain»

In grond entertainer svizzer e star internaziunal avess 100

Vico Torriani è naschì a Genevra ed è creschi si en relaziuns modestas a San Murezzan. Gia da giuven fascheva el diversas lavurs: gidanter sin la plazza da golf, magister da skis e da chavaltgar e portier da lift en l'hotel Badrutt’s Palace. Quest contact cun il mund dals ritgs e bels ha er influenzà sia carriera. Vico era scharmant, discurriva pliras linguas e saveva sautar e chantar.

Il grond success sco entertainer

Mez dals onns 50 cumenza sia carriera, surtut en Germania. Suenter la fin da la guerra regnava nov optimissem e schlantsch e la glieud vuleva sa divertir. En quest temp fa Vico Torriani ils emprims pass vers ina gronda carriera da entertainer: sco chantadur, actur, mainagieu en emissiuns da quiz e sco cuschinunz da televisiun.

El venda passa 20 milliuns portatuns e sias emissiuns da televisiun èn spazzastradas cun quotas dad 80%. Vico Torriani era il preferì dal public e cun chanzuns sco «Kalkutta liegt am Ganges» e «Schön und Kaffeebraun» procurava el per divertiment superfizial cun elements exotics e pli tard er populars.

Legenda: Vico e ses fans Keystone

Il star e sias varts nunenconuschentas

Er sche Vico Torriani era in star internaziunal: bler da sia istorgia persunala n’era betg enconuschent. Pir dacurt hai dà ina biografia che descriva er ils muments pli stgirs da sia vita.

Er en sia carriera hai da muments ambivalents. Ses success era enorm, però blers refusavan quai ch’el fascheva – ed er en Svizra ed en Engiadina n’era el betg acceptà da tuts.

Vico ed il rumantsch

Ina da las qualitads da Vico Torriani era sia abilitad da s’adattar e da chattar novas sfidas. Cur ch’il temp da ses schlaghers è stà passà, ha el chantà chanzuns popularas sco «La Montanara» e «La Pastorella» ed er semperverds rumantschs sco «Buna not dorma bain». Cun quai è el er stà in dals emprims ambassadurs per nossa lingua, però quai n’ha betg plaschì a tuts.

Ils 25 da favrer dal 1998 è Vico Torriani mort cun 77 ons ad Agno.