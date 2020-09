In dals gronds musicists talians ha 65

Adelmo Fornaciari, alias Zucchero, è naschì ils 25 da settember dal 1955 a Roncocesi sper Reggio Emilia, ina regiun rurala. Uss viva el a Pontremoli en la Toscana sin in bain puril cun producziun biologica.

«Zucchero»

Ses surnum «Zucchero» aveva el survegnì da sia magistra. Però durant sia carriera fa el musica ch'è tut autra che dultscha – mabain excitanta, picanta, cun sal e paiver.

Ina carriera impressiunanta

Zucchero, il figl da purs, s’interessa gia baud per la musica, emprenda da sunar la ghitarra, funda pliras bands. Il success è però mediocher ed el va per in temp en California e chatta plaschair vi dal soul e blues. Il 1987 lura l’emprim grond success cun ses quart disc «Blue's» – e chanzuns sco «Con le mani» e «Senza una donna».

In numer 1 suenter l’auter

Lura segua ina seria impressiunanta. Ses proxims discs, tranter quels «Oro, incenso e birra», «Miserere» e «Black Cat» cun bler blues, soul, gospel e tuns sidamericans – arrivan tuts sin l’emprima plazza da la parada taliana, ed han er success en Austria e Svizra. Da ses 14 albums da studio venda el sur 60 milliuns exemplars, el fa grondas turneas sin tut il mund e collavura cun stars internaziunals sco Andrea Bocelli, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Luciano Pavarotti e Sting.