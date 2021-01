Quant gugent giessan nus puspè a tadlar concerts live cun la band sin tribuna e fullas da fans davant. Quai vegn dentant anc in mument betg ad esser pussibel. Per gidar tras quest temp spezial avain nus preparà duas live-sessions per l’atmosfera da concert tar vus en stiva.

La gruppa da Bienna «Pegasus» fa gia dapi il 2003 ensemen musica. «Pegasus» tutga gia daditg tar las bands da pop svizras cun il pli grond success. Atgnamain avevan Noah Veraguth (chant, ghitarra e clavazin), Gabriel Spahni (bass e chant), Stefan Brønner (battaria) e Simon Spahr (chant e ghitarra) planisà da dar in grond concert en il Hallenstadion a Turitg. Sco bler auter è era quel vegnì unfrenda da corona. Persuenter han els registrà in album unplugged cun insaquants da lur gronds hits. Per preschentar quel han els tranter auter fatg in stop giu tar noss collegas da RSI per far ina live-session.

In duo cun blera energia

Legenda: Ils englais Mike Kerr e Ben Thatcher fan dapi il 2013 ensemen musica sco duo da rock «Royal Blood». MAD

Diesch onns pli tard che la band svizra, pia il 2013 èn ils dus Englais Mike Kerr (chant e bass) e Ben Thatcher (battaria) sa mess ensemen ed han fundà il duo «Royal Blood». Il medem onn han els accumpagnà ils «Arctic Monkeys» durant dus concerts ed eran la fin dal 2013 nominads per il BBC Sound of 2014. Quai è ina prognosa da la BBC cun acts ch’els fan quint che vegnan ad avair success l’onn proxim – tge ch’è lura era savens il cas. Era tar «Royal Blood» ha la BBC gì raschun. Dus albums ha il duo da rock publitgà ed il terz «Typhoons» suonda l’avrigl 2021. Ina da las chanzuns da l’album nov pudais era tadlar en lur live-session qua sut.