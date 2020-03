Cunquai che vus na pudais per il mument betg sa divertir tar occurrenzas culturalas porta RTR la cultura tar vus. L'emprim concert ha fatg Mattiu Defuns.

L'emprim concert digital – direct en stiva – ha Mattiu Defuns sunà. Ordavant han ins pudì giavischar chanzuns ch'el duai sunar, el ha lura fatg ina selecziun da trais tocs.

Medem funcziuni er per il proxim concert:

Mesemna ils 18-03 suna Pascal Gamboni per vus in concert digital.