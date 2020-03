Cunquai che vus na pudais per il mument betg sa divertir tar occurrenzas culturalas porta RTR la cultura tar vus.

Glindesdi, mesemna e venderdi las 7 e 7 la saira hai num: RTR fa «cultura digitala». Questa saira ha il schlarignot Massimo Gurini preparà in DJ-set sco el di: Crazy - el studio decorà far buna luna e far rir.

Preschentaziuns futuras

mesemna ils 25 da mars: Carin Caduff - istorgias curtas

venderdi ils 27 da mars: Marina Bearth - l'emprim concert public

Questa glista vegn adina puspè adattada.

Concerts passads