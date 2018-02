L’unitad fa la forza! Ils quatter radios SRF3, Couleur 3, Rete Tre e Radio Rumantsch sa mettan ensemen per preschentar communablamain ina chanzun svizra – mais per mais.

MX3 – TUTS PER IN

Las redacziuns da musica da RTR, RSI, RTS e SRF s'uneschan per dar dapli forza a la musica svizra. Cun in’acziun communabla cun il motto «Tuts per in» è vegnì lantschà in powerplay naziunal per mintgamai ina chanzun al mais – e quai exclusivamain per chanzuns ch'èn da chattar sin mx3.ch, il link avra en ina nova fanestra.

Quai èn las chanzuns selecziunadas:

favrer 2018

Rocky Wood, il link avra en ina nova fanestra: «Enough»

La band tessinaisa cun commembers ch'èn per l'entir mund enturn. Uschia pudessan ins descriver curtamain Rocky Wood. Atgnamain en els da Lugano, mo ils commembers vivan tranter Berlin, Turitg, Lugano, Bologna e Verona. E co fan ins lura quai cun ils exercizis? Fitg simpel: ins na s'entaupa betg regular mabain be per in per dis, mo lura intensiv. Quels dis vivian lura d'uras nunsfurzadas, plain energia, frestgadad ed improvisaziun. Uschia Fabio Besomi, in dals commembers.

Il 2014 han els preschentà lur DC da debut «Shimmer», uss suonda in' ulteriur, sin il qual la chanzun «Enough» fa furora.

schaner 2018

Danitsa, il link avra en ina nova fanestra: «Captain»

La giuvna genevrina, ch'è naschida a Paris, po esser pli che cuntenta cun il cumenzament dal 2018: selecziunada sco «Mx3 – tuts per in», nominada per il Swiss Music Award sco «Best Act Romandie» e cun ina gronda accoglientscha tar il public, saja quai al radio u tar ses concerts. Danitsa ha publitgà il november ses album da debut «Ego», e giud quel era sia emprima single «Captain».

december 2017

Len Sander, il link avra en ina nova fanestra: «Women On the Run»

Len Sander è ina band turitgaisa che fa gia dapi passa 10 onns ensemen musica. Cumenzà ha tut cun jamsessions casualas en garascha e cun in svilup musical plitost caotic. Quai è lura ì in detg temp uschè vinavant fin ch'ils 5 commembers han badà che quai giess forsa pli tgunsch sch'els faschessan tut quai in zic pli coordinà. Il resultat han els lura preschentà il 2015 sin lur emprim DC «Phantom Garden» – e quel ha bittà grondas undas. Magasins e blogs internaziunals han scuvrì Len Sander cun gronds pleds.

Uss suonda il segund DC e giud quel l'emprima single «Women On the Run». Ina chanzun che transporta a tai la grooviga, funky e forsa magari in zic schrega vart da la vita – tuttina sche ti sesas en il bus, vas cun auto u ès gist vid far il tschitschapulvra.

november 2017

Curdin Nicolay, il link avra en ina nova fanestra: «Lat da chavra»

L’acziun communabla per la promoziun da musica va en la proxima runda. E quella auda en mauns rumantschs. Il chantautur engiadinais Curdin Nicolay è l’emprim represchentant rumantsch en quella seria che procura per lingias zunt positivas en la scena da musica svizra.

En la Rumantschia auda Curdin Nicolay tar ils musicists bain enconuschents. Schebain ch’el fa gia dapi blers onns musica ed ha adina puspè registrà qua u là ina da sias chanzuns, ha el edì pir questa primavaira ses emprim disc «Silips e furmias». In disc variant ed inspirant cun melodias che van tgunsch e spert en l’ureglia.

Da sia nominaziun sco emprim rumantsch en «Mx3 – Tuts per in» ha Curdin Nicolay gì talmain grond plaschair ch’el ha decidì fitg spontan ed a curta vista da producir in videoclip tar sia chanzun «Lat da chavra».

october 2017

Elias Bertini, il link avra en ina nova fanestra feat. Camila Koller: «Wonderful»

La segunda chanzun che dastga sa metter en retscha deriva dal Tessin. Elias Bertini e sia chanzun «Wonderful» ch'el chanta ensemen cun Camila Koller.

D’Elias Bertini dastgan ins quasi schon dir ch’el è in chantadur rutinà. El è stà durant 14 onns il chau da la band «Zero in On» da Locarno. Il 2014 ha el prendì enta maun ina carriera solo. Dapi lura ha el gia edì inqual single. Tgi sa sche l’exploit grategia uss cun «Wonderful».

settember 2017

Cold Bath, il link avra en ina nova fanestra: «Fire in the Jungle»

L’emprima chanzun da questa acziun è «Fire in the Jungle» da la band Cold Bath da Genevra. Ella vegn preschentada durant il mais settember sin tut ils chanals dals radios cumpigliads.

Promover la musica svizra

Mx3.ch dapi settember 2006

25'000 bands svizras

115'000 chanzuns

6'000 videos

Mx3.ch, il link avra en ina nova fanestra è ina plattafurma per la promoziun da musica da SRF 3, Couleur 3, Rete Tre e Radio Rumantsch. Ella porscha a musicistas e musicists svizzers la pussaivladad da preschentar directamain e senza obstachels lur musica al public. Responsabel è in team interregiunal che lavura en las redacziuns da musica da nossas differentas regiuns linguisticas.

