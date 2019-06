Ils 14 da matg ha la tschintgavla classa da la scola chantunala Hohe Promenade a Turitg visità RTR a Cuira. Dus dis han las scolaras ed ils scolars passentà en il Grischun per emprender d’enconuscher la cultura rumantscha. Per quest motiv han els era mess ensemen in’ura cun musica rumantscha. Els han selecziunà musica actuala sco per exempel «Mona Lisa» da Fiona Cavegn dentant era vairs classichers da la musica rumantscha sco per exempel «La glioir da pasca» da Bennie Vigne.

Las chanzuns dals da Turitg Titel Interpret Selecziunà da Steilas Giganto Gian Diego Behind Us Ursina Sophia

La glioir da Pasca Benni Vigne Jonathan Mumma Giganto & Mattiu

Sgular Sirius e Fiona Cavegn Debora Gion Giusep Caschiel, Carnpiertg e Remiedi Lars En in mund Ursin Bettina Crei en tei Giganto & Mattiu

Hop la hop Liricas Analas Gion Mona Lisa Fiona Cavegn Adrien Tgil blut Giganto Marlon Siemis Liricas Analas



