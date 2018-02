Als «Fetters-Sursetters» èn duas chaussas fitg impurtantas durant il temp da tschaiver. Per l’ina è quai l’organisaziun dal NAGT, il «Nationales Alp Guggenmusik Treffen» e per l’autra il mantegniment dal tschaiver en il Surses.

Ils «Fetters-Sursetters» sa preschentan

Num: Fetters-Sursetters

Motto: Vatgas blauas

Onn da fundaziun: 1999

Via da fundaziun: Avant blers onns hai dà in inscunter da musicas da tschaiver a Savognin, insatge dal tuttafatg nov en la vallada. In pèr indigens han sa laschà inspirar dals tuns torts ed han era vulì fundar ina gugga en il Surses. Bain spert èn plirs fans da tschaiver stà chattads ed els han uschia pudì fundar ils «Fetters-Sursetters» cun 20 commembers. A l’entschatta eran els organisads plitost simpel. Mo onn per onn ha la musica survegnì dapli structura. Ussa èn ils «Fetters-Sursetters» in'uniun sauna ed engaschada.

Dirigent: Flavio Guetg

Commembers: 25

Danunder èn ils musicants: La gronda part dals commembers vegnan dal Surses. Dentant han ils «Fetters-Sursetters» adina puspè in u l’auter commember da la Val d’Alvra.

Vegliadetgna media: 24

Legenda: Ils «Fetters-Sursetters» da Savognin. MAD

Toc preferì: «Bought and Sold» dals Rag Dolls

Tschaiver preferì: La gievgia grassa a Surses, il NAGT a Savognin e la «Wartauer-Fasnacht»

Tschaivers per onn: Els prendan part als tschaivers en la regiun, sco era a Salouf e Riom. Duas fin trais giadas ad onn van els sur ils cunfins dal Grischun per sa participar a tschaivers.

Onns decisivs: L’onn vargà è stà da gronda impurtanza per la musica da Savognin. Els han surprendì l’organisaziun dal NAGT. Cun passa 500 musicants ed anc ina giada uschè blers aspectaturs è quai ina da las grondas occurrenzas en la val Surses.

Actual fin en ils onns novanta

La schelta da musica dals «Fetters-Sursetters» cuntegn bleras chanzuns ord ils charts dals davos onns. Ma tuttina chattan ins era insaquantas ch’èn in zichel pli veglias. Natiralmain è era la chanzun ch’els sunan il pli gugent, «Bought and Sold» da la band svizra Rag Dolls, en lur playlist.