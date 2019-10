cuntegn

RTR – mia playlist - La playlist dals da Segl

Las scolaras ed ils scolars da la scola da Segl han procurà quest'emna per l'emissiun dal Minisguard. Dentant betg be quai! Els han era mess ensemen per Vus lur playlist per l'ura da radio da sonda bun'ura a las 08:00.