I dat ils classichers – quellas chanzuns che sa tschentan regularmain sin nossa glista. Per exempel «Il pur suveran» dal chor viril Ligia Grischa, il «Soldanella Schottisch» da la chapella Soldanella ubain il grond favurit dals ultims onns Theophil Klaiss cun «Fluras Alpinas». Onn per onn datti dentant era puspè novs favurits sco per exempel «Ils trais amis dal Gôt Miraculous» dal chor d’affons da Sumvitg cun Sandro Dietrich ni era hits internaziunals da pop, per exempel «Wellerman» dal scot Nathan Evans.

Quai èn Vossas chanzuns favuritas da l’onn 2022:

1. Theophil Klaiss – Fluras alpinas

2. Theophil Klaiss – Sontga Maria

3. Ils Jauers, Arnod ed Aldo – Pel cumplion

4. Amigos – Heute hast du Geburtstag

5. Giganto & Mattiu – Mumma

6. Chor viril Ligia Grischa – Il pur suveran

7. Kapelle Soldanella – Soldanella Schottisch

8. Sandro Dietrich & Chor d'affons da Sumvitg – Ils trais amis dal Gôt Miraculous

9. Partyhelden & Sängerfreunde – Dini Seel ä chli la bambälä la

10. Chor baselgia Sedrun – Segner, pren mei pil maun