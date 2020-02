Cun ses debut «you have my heart» ha Ursina Giger purtà avant dus onns in nov vent en la scena da musica rumantscha. In vent frestg, in nov sound cun in touch scandinav. Cun instruments nunusitads sco l’armonium indic ni l’omnichord creescha la musicista oriunda da Mustér cuntradas musicalas unicas, plain scharm nordic. La noda chasa è e resta dentant la vusch d’Ursina. Bufatg e miaivel, melancolic e tuttina ferm raquinta Ursina istorgias da pop plain detagls acustics. Melodias che restan en l’ureglia. In sound e style unic.

Era cun ses secund album va Ursina vias novas. Il sound duai daventar in zic pli ritmic il style dentant restar tipic Ursina. Plain buna speranza en l’avegnir....

