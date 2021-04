Il 2016 è cumparì l’emprim disc da Ursina, oz vegn ses segund «When I Let Go», er quest in cun tuns sferics e melancolics e cun chanzuns che han dapli schlantsch.

Ursina vegn da Mustér, e per ses studis da musica è ella en la Bassa, a Lucerna – e pli tard a l'ester, a Copenhagen. Il temp en il Danemarc han lura er laschà enavos fastizs. Sias emprimas chanzuns cumparidas sin las duas EP’s «Time Is A Thief» e «Hiding Behind A Mask» én plain atmosfera nordica, lev, fin e sferic – ed er ses emprim album «You Have My Heart» dal 2016 ha quell'influenza.

In'autra band e tuns novs

Uss cumpara ses segund album, in disc cun 9 chanzuns che han er bler da quell'atmosfera – che cuntegnan però er tocs cun in’autra energia pli sperta. Er perquai ch’ella ha ussa in’autra band:

Sferic e melancolic

Tar il disc nov procuran er questa giada ils tuns levs per in fil cotschen, ed il melancolic e sferic èn elements impurtants, in dals sens da marca da Ursina.

Sferic è definitivamain in attribut che descriva bain il disc nov. E melancolic er, en in tschert senn. Scriver chanzuns è er in process da reflexiun, la vart pensiva e melancolica survegn savens dapli paisa.

I dat però er chanzuns sco «Miu cor» e «Tut semida» cun dapli ritmus:

Il disc nov da Ursina cun chanzuns per rumantsch e per englais porta il titel «When I Let Go», laschar ir, sa deliberar, in sguard optimistic en l’avegnir ed er dar spazi per interpretaziuns:

Ursina ha registrà ses disc nov l’emprim en il Powerplay Studio a Maur, in dals studios da renum en Svizra. Suenter ha ella fatg ina tscherna dals megliers takes e cun quels han ella e ses producent David Odlum lavurà enavant, per part er a Berlin:

Uss cumpara «When I Let Go», in disc curaschus e positiv, ed ins senta las midadas, la premura cun ina lunga preparaziun, il sferic che vegn accumpagnà vi e pli d’in ritmus pli intensiv, però surtut er il sguard optimistic vers l’avegnir.