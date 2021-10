Mx3 – tuts per in

Pli tard, cura ch’ella ha pli e pli fitg chattà il plaschair da la musica ha ella cumenzà cun curs per sa perfecziunar. Durant quai temp ha era sia carriera musicala cumenzà. Emprim en il mund dals musicals. Suenter ha ella fatg in pass davos las culissas sco tecnicista da tun. Malgrà sia rolla sper tribuna ha ella dentant lura publitgà sia emprima single «Come un gioco» e cun quella gist retschavì il premi Mogol e collià cun quest premi era in stipendi tar la scola da musica taliana CET – Centro Europeo di Toscolano. Cun sia single actuala «Disadattata» survegn ella la chaschun da sa preschentar durant l’october en ils radios en l’entira Svizra.