Sch’igl è surcusì u retgamà en cotschen, sin glin alv, cun stailas u neglas – lura è il facit cler: Qua sa tracti dad insatge tipic grischun, da pitg a crusch. Uschè tipic grischun n'è il pitg a crusch dentant betg. Anzi, el è intercultural ed internaziunal. Quai mussa l‘exposiziun actuala dal Musem d‘art dal Grischun.

audio Pitg per pitg – da vusch, valur e protesta cun fil e guglia 38:20 min, ord Marella dals 11.09.2022. laschar ir. Durada: 38 minutas 20 Secundas.

Retgamar è art intercultural ed internaziunal

Retgamar n‘è betg be quella lungurusa istorgia en scola da cuser, ma ina pussibilitad da crear art, meditar e perfin far protest politic. Anna Serarda Campell as prenda en ils Cuntrasts focus sin ina tura per crusch e travers il mund da l'art en l'exposiziun.

Punct da partenza per la vista avantgardistica e contemporana èn dentant ils retgams tradiziunals. Il Museum retic posseda ina gronda collecziun da textilias. Ina part da quellas èn tant cor sco er punct da partenza per l'exposiziun.

Retgamar è dapli che mo ina vart davos guliva

Retgamar e far pitg a crusch è internaziunal. Dunnas sin l'entir mund han baud u tard gì contact cun il retgamar. Uschia er en il Grischun. Qua sa mintga Grischuna – ina da las dumondas cardinalas dal pitg a crusch en scola da lavur era quella suenter la bellezza da la vart davos:

01:29 video Ina curta introducziun en il pitg a crusch Or da Cuntrasts dals 07.09.2022. laschar ir. Durada: 1 minuta 29 Secundas.

Er sche la papessa dal pitg a crusch grischun Elly Koch da Cuira è gia morta – en sia resposta a la dumonda cardinala tar la crusch cun las cruschs dat ella l'absoluziun.

Retgamai co vus vulais gugent. I dependa da la vart bella e betg da la vart trida.

Retgamar è tut auter che tipic grischun – e tuttina betg

Quai che vala sco tipic grischun n'è, sco scrit al cumenzament, betg veramain tipic grischun. Las ragischs da las bellas neglas sin ils retgams grischuns èn en l'ost – e perquai giogan artistas da questa part dal mund er ina rolla impurtanta en l'exposiziun.

Che retgamar e surcuser èn en prima lingia chaussa da dunnas sa spievla è er en l'exposiziun en il Museum d'art. Da 20 artistas ed artists èn mo intgins umens e mo in ha retgamà l'ovra che vegn exposta dad el er sez. En la Marella dain nus in'egliada sin la relaziun cumplexa tranter il retgamar ed il maletg da la dunna.

Or da l'archiv