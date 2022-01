Il bel durant in viadi en in’autra tiara è la cultura indigena ch’è savens in pau autra che a chasa. En quest’emissiun faschain in viadi en differents pajais e pudain tadlar co quels tunan. Vus pudais tadlar il chant tipic da la Russia dal «Don-Kosaken Chor» ubain il «Stellenbosch University Choir» da l’Africa dal sid cun ina chanzun plain plaschair da viver ed anc bler tranteren. In viadi musical d’exploraziun atras l’entir mund cun Noss Chors.

