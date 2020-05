Per cumpensar in zichel quai temp senza concerts e festas da chant en natira, emetta RTR en l'emissiun NOSS CHORS ina seria da concerts ord noss archiv. Sco secund chor udin nus la Ligia Grischa. «Canti degli alpini» - quai è stà il tema dal concert 2015 da la Ligia Grischa cun ses dirigent Christoph Cajöri. Cooperà ha lorganista Patricia Ott. Dals 31 da matg 2015 datescha nossa registraziun fatga a Glion en la baselgia catolica. Sin il program chanzuns da: Joseph Bovet, Paul Miche, Tumasch e Benedetg Dolf, Gion Antoni Derungs e Hans Lavater. Ed allura chants tradiziunals talians arranschads per chor viril a capella da Silvio Deflorian e dal pianist da renum mundial Arturo Benedetti Michelangeli. L'organista suna duas Toccatas da pader Otto Rehm e dad Eugène Gigout.