Sergej ed Olga Schmidt derivan da Nvosibirsk en la Russia

Dapi l’onn 2012 dirigian els il chor viril Domat

Dasperas dirigian els era il chor mischedau Trin

Incumbensas repartidas claramain

Olga Schmidt è responsabla per il chantar en. Sco ses um Sergej di, haja ella dapli sensibilitad da communitgar cun ils chantadurs e las chantaduras.

Lavurar cun persunas è psicologia.

Olga Schmidt procuria era adina puspè per surpraisas durant las provas. Uschia chanta ella magari spontan ina chanzun per ina giubilara u in giubilar dal chor. Ma ella è era fitg exacta. Sergej Schmidt raquinta che sia dunna possia filar ina mes’ura cun il chor vida dus tacts. Olga Schmidt curregia dentant e manegia che quai na sajan betg stà dus tacts, mabain ina pagina da la partitura.

Cun il chor viril da Domat sa sentan els sco a chasa

Omadus han studegià chant e musica en divers conservatoris en Russia. Els han dirigì chors d’uffants e da creschids en Russia ed en Germania. Da la cultura da chant rumantscha eran els fascinads da l’entschatta. La qualitad dals chors laics rumantschs saja per part pli auta che quella dals profis en Russia. Ch’els dastgan diriger il chor viril da Domat saja in regal per els, di Olga Schmidt.

