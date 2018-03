Jürg Wasescha dirigia ils da Sagogn dentant mo per in'ura.

Jürg Wasescha dirigia il Chor mischedau catolic da Sagogn e quai per be in'ura. Ils chantadurs e las chantaduras laschan plaschair quest exercizi, per uschè dir: nova scua, scua bain. Wasescha da sia vart fa cumpliments al chor «Och che bel tun» u «Vais sentia qua essas fitg exacts».

I para sco sche Jürg Wasescha vegniss da carmalar ora in zichel dapli da quest chor, cun far cumpliments. Quai ha er la dirigenta Fina Blumenthal manegià suenter l'exercizi. Ils cumpliments hajan sveglià forzas nunenconuschentas en ses chor maschadà da Sagogn.

RR actualitad 8:00