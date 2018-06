Recitar enstagl chantar

«Tgei teissas ti olma!» questa chanzun da Gion Antoni Derungs cun text da Gian Fontana è stada ina da las chanzuns da concurrenza dal Chor viril Domat a la festa da chant chantunala a Chiavenna. Ils tuns tutgavan ils chantadurs bain, ma vid la pronunzia dals pleds ha Fina Blumenthal-Cadruvi anc pudì lavurar cun els.

Igl è impurtant ch'ils chantadurs san tge istorgia che ton l'autur Gian Fontana sco era il cumponist Gion Antoni Derungs han vulì raquintar cun questa chanzun.

Avant ch'ils chantadurs han pudì chantar la chanzun, han els gì da recitar ella pled per pled, mintga register en ses ritmus. E l'exercizi è sa pajà.

Cura che nus chantain sin tribuna a Chiavenna vegn jau segir a pensar vid Fina. Sia pronunzia è bler meglra che mia, jau pos be imitar.

Maletg 1 / 6 Legenda: Davosas instrucziuns. Fina Blumenthal-Cadruvi e Sergej Schmidt vid las davosas preparativas avant la prova da chant. RTR, Alice Bertogg Maletg 2 / 6 Legenda: Fina Blumenthal-Cadruvi en l'element. La dirigenta ha tschiffà ils chantadurs da Domat. RTR, Alice Bertogg Maletg 3 / 6 Legenda: Sa stender per stgaudar il corp. Fina Blumenthal-Cadruvi metta gronda paisa sin il chanter en la vusch e sa stgaudar il corp avant che cumenzar per propi cun la prova da chant. RTR, Alice Bertogg Maletg 4 / 6 Legenda: Concentraziun totala. Plain attenziun han ils chantadurs tadlà las instrucziun da la dirigenta. RTR, Alice Bertogg Maletg 5 / 6 Legenda: Lavur intensiva. Avant che chantar ha Fina Blumenthal-Cadruvi filà vid l'expressiun dals pleds. RTR, Alice Bertogg Maletg 6 / 6 Legenda: Ils dirigents - Sergej ed Olga Schmidt. Ils dirigents dal chor viril Domat han giudì la prova ord in'autra perspectiva. RTR, Alice Bertogg

La premiera cun las cravattas verdas

A chaschun dal giubileum da 150 onns dal Chor viril Domat l'onn passà ha il chor cumprà chamischas novas. A la festa da chant a Chiavenna sa preschenta il chor uss era cun cravattas novas. Ellas èn verdas. Ed ils chantadurs dal chor viril paran d'esser campiuns da nuar las cravattas.

Domat festivescha «ses» umens

Cun la buna nota 5,5 è il chor viril da Domat arrivads la dumengia en la patria. Per els - ed era per il reelegì cusseglier guvernativ Mario Cavigelli - hai dà in grond bainvegni da la musica da Domat e da la populaziun.

RR actualitad 11:00