Stender las giugadiras ed emplenir il lom cun aria – quai è il recept da Josefina Blumenthal-Cadruvi per contonscher il bun tun.

Il Chor masdo Alvra ha gia per la segunda giada survegnì in auter dirigent. Questa giada ha Josefina Blumenthal-Cadruvi – dal Chor mischedau catolic Sagogn – surprendì la batgetta.

Sper il chantar è per Josefina Blumenthal il stgaudar en e chantar en fitg impurtant.

Per ina saira ha il Chor masdo Alvra gì ina dunna sco dirigenta. Josefina Blumenthal che dirigia dapi trais onns il Chor mischedau catolic da Sagogn è stada lur scheffa per ina saira. Cunzunt ils exercizis da stgaudar en e sia moda loma han plaschì a chantaduras e chantadurs.

Per Jürg Wasescha va l'acziun «BarattaChor» uss en la davos runda. L'um ch'è musicist da professiun ha pudì profitar da Remo Weishaupt en chaussa didactica e da Josefina Blumenthal surprenda el intginas ideas per stgaudar en ses chantadurs avant che chantar. Uschia sa il Chor masdo Alvra far quint cun dapli gimnastica durant las provas da chant.

Maletg 1 / 4 Legenda: Jürg Wasescha surdat la batgetta a Josefina Blumenthal che dirigia uschiglio il Chor mischedau catolic da Sagogn. RTR, Alice Bertogg Maletg 2 / 4 Legenda: Sa stender e far gimnastica è adina en il repertori da Josefina Blumenthal. RTR, Alice Bertogg Maletg 3 / 4 Legenda: Josefina Blumenthal è stada en il focus la saira da chant cun il Chor masdo Alvra. RTR, Alice Bertogg Maletg 4 / 4 Legenda: «Tschiel nocturn» è ina da las chanzuns che Josefina Blumenthal-Cadruvi ha exercità cun il Chor masdo Alvra. RTR, Alice Bertogg

L'aventura «BarattaChor» cuntinuescha a Sagogn

Sco proxim dirigia Jürg Wasescha il Chor mischedau catolic da Sagogn. Quai la fin da mars. Lura tschertga Josefina Blumenthal ina dirigenta u in dirigent che baratta cun ella il chor.

