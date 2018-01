«BarattaChor»: Jürg Wasescha tar il chor maschadà Grischun Turitg

Las davosas duas provas da chant han chantaduras e chantadurs dal chor maschadà Grischun Turitg gì mintga giada in auter dirigent. Tar la proxima prova surpren lura puspè lur dirigent Remo Weishaupt la batgetta.

Suenter Flavia Walder ha Jürg Wasescha fatg ina prova da chant cun il chor maschadà Grischun Turitg

Sco proxim fa Remo Weishaupt la prova cun il cor masdo Alvra

Era suenter che l’acziun BarattaChor è a fin per ils dus dirigents, cuntinuescha lur collavuraziun.

L’impurtant per tudestg ed il rest per rumantsch

«Chapis mai?» – quai è stada l’emprima dumonda ch’il dirigent surmiran ha tschentà a las chantaduras ed als chantadurs dal Chor maschadà Grischun Turitg. Ils blers derivan da la Surselva però i dat er chantaduras e chantadurs da lingua tudestga che giaudan la cumpagnia en il chor rumantsch. Uschia è Jürg Wasescha sa decidì: «Jau fatsch mez e mez, sch'igl è insatge impurtant per tudestg ed uschiglio rumantsch.»

« Quai dirigent [Jürg Wasescha] è stà fitg energic. Quai ha da nov schlantsch. Quai è stà bel. » Marcel Urech

La surpraisa

Ils dus dirigents han fatg giu ordavant tge e co che Jürg Wasescha fa l’emprova dal barat. Remo Weishaupt ha dentant laschà grondas libertads a ses collega e lez ha era gì pront ina surpraisa en furma dad in canon. «Grüezi, Bonjour, Hello, Ciao, ciao, ciao» han chantaduras e chantadurs chantà in tranter l’auter e vitiers ha il musicist da professiun anc mussà ils moviments correspundents. Questa surpraisa musicala ha schluccà la prova. Jürg Wasescha ha lavurà fitg intensiv vid diversas chanzuns, tranter auter era vid la chanzun surmirana «Clera notg» da Gion Duno Simeon e Peder Cadotsch.

« Jau crai, ses dun da motivar la glieud - saja quai cun mimica u cun il tun da la vusch - è fitg grond. » Irena Tuor

Betg il davos inscunter cun Jürg Wasescha

Sco proxim surpiglia Remo Weishaupt ina prova da chant cun il Chor masdo Alvra. Ma era suenter l’acziun da BarattaChor restan ils dus dirigents en contact. Il chor maschadà Grischun Turitg ed il Chor viril Rumantsch da Zug, in auter chor che stat sut la batgetta da Jürg Wasescha, concerteschan numnadamain communablamain quest matg.

« Vesair ina giada auters dirigents, betg mo teoreticamain mabain praticamain a lavurar cun nus, quai è stà in plaschair nar. » Freddy Huonder

Cumparegliar ma betg valitar

Per las duas davosas emprovas da chant ha il Chor maschadà Grischun Turitg gì dus differents dirigents. Flavia Walder ha fatg l'ultima prova da chant avant la pausa da Nadal e Jürg Wasescha ha cumenzà l’onn nov cun las chantaduras ed ils chantadurs da Turitg e conturn.

« Quai è fitg interessant da guardar co che auters dirigents lavuran. » Shefali Bardill

