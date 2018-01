Suenter il Chor mischedau Sevgein ha Remo Weishaupt dirigì il Chor masdo Alvra

Jürg Wasescha - il dirigent dal Chor masdo Alvra - è stà intgantà da la cumpetenza didactica da ses collega

Uss tschertga Jürg Wasescha in ulteriur chor ed in dirigent u ina dirigenta che ha plaschair da barattar cun el per ina prova da chant.

Maletg 1 / 8 Legenda: Ils davos cussegls. Remo Weishaupt e Jürg Wasescha discurran anc ils davos detagls avant che la prova cumenza. Maletg 2 / 8 Legenda: Las notas èn prontas. Jürg Wasescha ha semtgà ina pluna notas per Remo Weishaupt ed il Chor masdo Alvra. Maletg 5 / 8 Legenda: Attenziun cumplaina. Chantaduras e chantadurs dal Chor masdo Alvra han chantà cun attenziun. Maletg 8 / 8 Legenda: Remo Weishaupt ed il Chor masdo Alvra. Per chantaduras e chantadurs èsi stà ina prova intensiva cun il dirigent ospitant.

In volumen impressiunant

Remo Weishaupt era impressiunà dal volumen dal Chor masdo Alvra. En la sala da gimnastica a Surava rebattevan las vuschs dals 31 chantadurs e chantaduras da la Val d'Alvra. Tuts eran fitg attents ed han lavurà intensiv cun il dirigent ospitant. Sco Remo Weishaupt ha ditg, saja quai l'avantatg da BarattaChor. Il chor saja bler pli attent e concentrà cun in dirigent ester e quel possia lavurar bler pli intensiv cun las singulas vuschs.

Regurdientschas

Maletg 2 / 3 Legenda: Il cudesch cun regurdientschas. Gia l'onn 2006 ha Remo Weishaupt collavurà cun il Chor masdo Alvra che sa numnava lura anc Chor masdo Alvagni. Maletg 3 / 3 Legenda: Remo Weishaupt avant passa in decenni. Or da l'album per il giubileum da 10 onns Chor masdo Alvagni. Remo Weishaupt (dretg) durant ina prova da chant cun il chor.

Gia tar il giubileum da 10 onns Chor masdo Alvra l'onn 2006 (lura anc sut il num Chor masdo Alvagni), ha Remo Weishaupt gì collavurà cun il chor. La presidenta Renata Geronimi ha preschentà avant la prova in cudesch cun fotografias dal concert da giubileum, e là datti diversas fotografias cun Remo Weishaupt.

L'aventura «BarattaChor» cuntinuescha per il Chor masdo Alvra

Fertant che l'aventura «BarattaChor» è a fin per Remo Weishaupt, cuntinuescha ella per Jürg Wasescha ed il Chor masdo Alvra. Enfin ils 26 da favrer pon chors e dirigents s'annunziar per il proxim barat che ha lieu il decurs dal mars.